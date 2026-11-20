Забив 9 голів і дочекався шансу. Форвард Динамо повертається до першої команди
Джерело розкрило деталі
Київське Динамо готує несподіване кадрове рішення перед принциповим протистоянням з Оболонню в межах 13-го туру УПЛ. Шанс проявити себе в першій команді може отримати український нападник Владислав Супряга, який останнім часом виступає за молодіжний склад киян.
За інформацією Sport.ua, тренерський штаб на чолі з Мацеєм Кендзьореком планує включити форварда до заявки на недільне дербі. Позитивне враження на наставників Супряга справив під час контрольного поєдинку проти черкаського ЛНЗ, який відбувся в міжнародну паузу. Тоді нападник провів на полі весь другий тайм, попри поразку біло-синіх з рахунком 0:2.
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Цього сезону Владислав захищає кольори команди Динамо U-21 і демонструє непогану результативність: на його рахунку дев'ять голів у 12 матчах УПЛ-2. Водночас за основний склад киян у поточному сезоні він ще не зіграв жодного офіційного поєдинку.
Матч Динамо – Оболонь відбудеться 22 листопада. Початок зустрічі о 13:00 за київським часом.
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