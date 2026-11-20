Павло Василенко

Київське Динамо готує несподіване кадрове рішення перед принциповим протистоянням з Оболонню в межах 13-го туру УПЛ. Шанс проявити себе в першій команді може отримати український нападник Владислав Супряга, який останнім часом виступає за молодіжний склад киян.

За інформацією Sport.ua, тренерський штаб на чолі з Мацеєм Кендзьореком планує включити форварда до заявки на недільне дербі. Позитивне враження на наставників Супряга справив під час контрольного поєдинку проти черкаського ЛНЗ, який відбувся в міжнародну паузу. Тоді нападник провів на полі весь другий тайм, попри поразку біло-синіх з рахунком 0:2.