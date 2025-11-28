Павло Василенко

Президент Барселони Жоан Лапорта різко пройшовся по мадридському Реалу та його очільнику Флорентіно Пересу, відповідаючи на заяви, зроблені під час Генеральної асамблеї «вершкових». За словами Лапорти, суперники нібито хворіють на «барселоніт» – нав’язливу одержимість каталонським клубом.

«Вони вибули з гри й демонструють, наскільки одержимі Барселоною. Здається, їм потрібно говорити про нас, щоб хоч щось виправдати», – заявив Лапорта.

Він підкреслив, що мадридці штучно розтягують «справу Негрейри», хоча, за його словами, там «немає жодної провини». Президент Барселони нагадав, що клуб «ніколи не купував суддів», натомість – «арбітри все життя допомагали Реалу».

Лапорта також атакував Реал за останній тур Ла Ліги, де матч з Ельче завершився 2:2. На його думку, обидва голи мадридців мали бути скасовані: один – через гру рукою Джуда Беллінгема, другий – через фол Вінісіуса Жуніора проти Інакі Пеньї.

«Якби ці взяття воріт не зарахували, Барселона зараз була б лідером чемпіонату», – наголосив очільник каталонського клубу.

Він також звинуватив мадридців у прагненні переписати історію «золотого» періоду Барселони 2004–2015 років, коли каталонці домінували у світі футболу.

«Їм не подобалося, що ми були світовим стандартом. Тепер вони вигадують виправдання, які нікуди не ведуть», – сказав Лапорта.

Не оминула критика і війну Реала з Ла Лігою та її президентом Хав’єром Тебасом. Лапорта припустив, що мадридці хочуть усунути керівника ліги й поставити «когось зручного». Він зазначив, що, попри непрості стосунки, вважає Тебаса гідною людиною, яка працює на благо чемпіонату.

Свої різкі висловлювання Лапорта зробив під час презентації книги «Князівство в синьому та червоному» в Андоррі.