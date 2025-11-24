Лапорта розповів, чи задоволений роботою Фліка на чолі Барселони
Президент каталонського клубу підтримав німецького тренера
близько 4 годин тому
Після впевненої перемоги Барселони над Атлетиком з Більбао з рахунком 4:0 президент каталонського клубу Жоан Лапорта прокоментував роботу головного тренера команди Ганса-Дітера Фліка.
Хансі говорив мені: Президенте, я хочу побачити стадіон повністю готовим. Я відповів: Спокійно, побачиш. Ти вже закріпився тут, містере.
У Фліка контракт до середини 2027 року, і ми ним дуже задоволені. Якщо подивитися на тренування, на те, як він працює з футболістами, як ставиться до досвідчених гравців і особливо до молодих, то він справжній професіонал. Він дає нам упевненість у тому, що все рухається правильно – завдяки Хансі, який майстерно керує командою, – передає слова Лапорти DAZN.
Наступний матч Барселона зіграє 25 листопада проти Челсі у Лізі чемпіонів.