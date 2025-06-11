Президент чемпіона України і володаря кубка може залишити клуб

Сергій Стаднюк

Президент Ворскли Костянтин Жеваго може залишити клуб. Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, бізнесмен має намір залишити свою посаду та дистанціюватися від участі у футбольних проектах. Його потенційним наступником називають Олексія Шалаєва – одного з керівників клубу Другої ліги Гірник-Спорт із Горішніх Плавнів, який, ймовірно, має родинні зв’язки із Жеваго.

У сезоні, що минув, жіноча команда Ворскли виграла чемпіонат і кубок України. Проте такими успіхами не може похизуватися чоловічий колектив, який вилетів до Першої ліги.

Та попри фінансові труднощі та виліт із УПЛ, полтавці планують продовжити виступи на професійному рівні. Очікується, що клуб офіційно підтвердить участь у чемпіонаті Першої ліги ПФЛ найближчим часом.

Нагадаємо, у лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Костянтина Жеваго. У рішенні вказувалося, що його дії загрожують національній безпеці, суверенітету та економічній стабільності держави. Наразі Жеваго перебуває за межами України.