Президент «Дніпра-1»: «Не треба шукати «зраду» там, де її немає»
Почесний президент «Дніпра-1» Юрій Береза поділився думкою про необхідність проведення чемпіонату під час війни. Слова керівника клубу передає прес-служба.
Ну а чого б військові були проти або критикували це? Давайте почнемо з того, що я завжди категорично проти використання футболу у якихось політичних розбірках. Хочу нагадати, що після 24 лютого країни виродків та підвиродків виключили з усіх спортивних змагань. А ви ж знаєте, як довго триває становлення спортсменів: з шести років діти займаються, працюють над собою. І тепер їм ніде засвітитися.
Так для них це є покаранням, а ми що самі себе маємо карати – щоб наші футболісти ніде не грали, не виходили на міжнародні змагання? І другий бік справи: заграли наші молоді футболісти. Практично у всіх командах сьогодні лунають наші прізвища, легіонерів дуже мало. Для українців з’явилося більше шансів.
Не треба шукати зради, де її немає. Вважаю, що чемпіонат треба проводити, а представники України мають грати у єврокубках. Це Прапор України, і треба робити все можливе, аби здіймати його не з опущеними очима, а з гордо піднятою головою, аби лунав гімн України. Будь-яка поява на міжнародній арені йде на користь воюючої України. Інша справа, якби була повністю зруйнована інфраструктура та не мали, де грати. Але ж є регіони, які мінімально потерпають – так чому не грати?
Раніше головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1».
Коментарі 0