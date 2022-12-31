Президент «Дніпра-1»: «Не треба шукати «зраду» там, де її немає»

Юрій Береза / Фото: СК Дніпро-1

Почесний президент «Дніпра-1» Юрій Береза поділився думкою про необхідність проведення чемпіонату під час війни. Слова керівника клубу передає прес-служба.

Так для них це є покаранням, а ми що самі себе маємо карати – щоб наші футболісти ніде не грали, не виходили на міжнародні змагання? І другий бік справи: заграли наші молоді футболісти. Практично у всіх командах сьогодні лунають наші прізвища, легіонерів дуже мало. Для українців з’явилося більше шансів.

Не треба шукати зради, де її немає. Вважаю, що чемпіонат треба проводити, а представники України мають грати у єврокубках. Це Прапор України, і треба робити все можливе, аби здіймати його не з опущеними очима, а з гордо піднятою головою, аби лунав гімн України. Будь-яка поява на міжнародній арені йде на користь воюючої України. Інша справа, якби була повністю зруйнована інфраструктура та не мали, де грати. Але ж є регіони, які мінімально потерпають – так чому не грати?