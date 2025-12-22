Президент Інгульця Олександр Поворознюк поділився думкою щодо Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкомати) під час війни в Україні.

Їх треба не реформувати – їх треба просто розігнати, мабуть, це буде найпростіше. Тому що те, що зараз робиться... У нашому районі якось було трошки менше, а зараз – ось це ми їхали на Київ о п’ятій годині, а вони вже стоять на всіх виїздах із Петрового.

Найцікавіше – ВЛК проходиться за 20 хвилин, хворий ти чи не хворий. Погрози: або ти підпишеш і підеш десь там в тил, або не підпишеш – підеш на «передок». Люди лякаються, бояться, підписують.

Робиться дурдом, я прихильник того, щоб їх взагалі розігнати чи реформувати, чи щось зробити, але те, що робиться... Неправильно це все робиться.