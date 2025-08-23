Головна тренерка жіночої команди Ворскли Ія Андрущак відреагувала на скандальну заяву президента Інгульця Олександра Поворознюка щодо жіночого футболу.

Я думаю, що пан Поворознюк – це не той тригер, на який ми повинні орієнтуватися, і ми не орієнтуємося на його слова. Просто неприємно, що такі слова звучать у футбольному просторі.

Пан Поворознюк хай скаже це власникам Арсенала жіночого, Ман Сіті, Барселони і так далі – і подивиться, що вони йому скажуть у відповідь. Звичайно, я вважаю, що на даний момент жіночий футбол у нашій країні в стадії розвитку та пошуку свого шляху.