Тренерка чемпіона України жорстко відповіла на скандальну заяву Поворознюка
Президент Інгульця хотів привезти Реал, а фахівчиня порадила йому звернутися до Арсеналу, Барселони та Ман Сіті
близько 2 годин тому
Головна тренерка жіночої команди Ворскли Ія Андрущак відреагувала на скандальну заяву президента Інгульця Олександра Поворознюка щодо жіночого футболу.
Я думаю, що пан Поворознюк – це не той тригер, на який ми повинні орієнтуватися, і ми не орієнтуємося на його слова. Просто неприємно, що такі слова звучать у футбольному просторі.
Пан Поворознюк хай скаже це власникам Арсенала жіночого, Ман Сіті, Барселони і так далі – і подивиться, що вони йому скажуть у відповідь. Звичайно, я вважаю, що на даний момент жіночий футбол у нашій країні в стадії розвитку та пошуку свого шляху.
Зазначимо, Поворознюк, відповідаючи на запитання, щодо можливості створення жіночої команди Інгульця, заявив зокрема і таке:
Це не для мене. Я не розумію жіночого футболу. Там крім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати. Це моя думка.
Нагадаємо, у збірній України вимагають санкцій щодо Поворознюка після скандальної заяви.
