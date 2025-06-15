Президента Інтера Джузеппе Маротта висловився про призначення на посаду головного тренера Крістіана Ківу, який віддав клубу багато років ігрової кар'єри. Його слова наводить Football Italia.

У футбольному світі все легко може згоріти. Ми любили Індзагі, але через чотири роки було ухвалено рішення розлучитися. Ківу є відповідним рішенням у цій ситуації. Ми прийняли його за 24 години. Він точно не запасний варіант, - пояснв Маротта.

Ківу у складі Інтерапровів 169 матчів, забив 3 м’ячі та здобув 10 трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів (2009/10), три Скудетто і два Кубки Італії. У збірній Румунії зіграв 75 матчів, виступав на Євро-2000 та Євро-2008.

Після завершення кар’єри в 2014 році розпочав тренерську діяльність в академії Інтера. З 2018 по 2024 рік працював з командами U14, U17, U18 та Прімаверою, з якою у 2022 році виграв молодіжний чемпіонат Італії. У лютому 2025 року очолив Парму в Серії А та зберіг їй місце в елітному дивізіоні.