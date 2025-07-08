Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго повідомив, що клуб продовжуватиме займатися розвитком жіночої команди, яка є чинним чемпіоном і володерем Кубка України. Слова бізнесмена передає пресслужба полтавців.

Розвиток жіночої команди – важлива складова стратегії клубу. Ми надзвичайно пишаємося здобутками жіночої команди ФК Ворскла – золотим дублем цього сезону: перемогою в чемпіонаті та Кубку України. Команда вже проходить кваліфікацію до жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, що підкреслює не лише престиж клубу, а й зміцнює імідж України на міжнародній арені та додає нам рейтингових балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Ми щиро вдячні футболісткам і тренерському штабу за відданість і наполегливу працю. Безумовно, ми й надалі будемо підтримувати і розвивати як жіночу команду, так і жіночий футбол у регіоні та всій країні.