Президент Комо – про Фабрегаса: «Фабрегас не покине клуб»
Іспанця хочуть бачити в Інтері
близько 13 годин тому
Сеск Фабрегас/фото: Google
Президент італійського клубу Комо Мірван Суварсо запевнив, що наставник команди Сеск Фабрегас не залишить свою посаду цього літа, незважаючи на активний інтерес з боку міланського Інтера. Про це повідомляє портал Джанлуке Ді Марціо.
«У нас довгостроковий проєкт. У найближчі кілька сезонів він буде обертатися навколо Фабрегаса. Сеск не покине клуб», — заявив Суварсо.
Варто нагадати, що під керівництвом Фабрегаса Комо зумів посісти друге місце в Серії B минулого року, а вже цього сезону команда гідно виступила у вищому дивізіоні Італії, фінішувавши на десятому місці.
Раніше повідомлялося, що Комо не відпускає Фабрегаса в Інтер.
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