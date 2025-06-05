Президент Комо – про Фабрегаса: «Фабрегас не покине клуб»

Президент італійського клубу Комо Мірван Суварсо запевнив, що наставник команди Сеск Фабрегас не залишить свою посаду цього літа, незважаючи на активний інтерес з боку міланського Інтера. Про це повідомляє портал Джанлуке Ді Марціо.

«У нас довгостроковий проєкт. У найближчі кілька сезонів він буде обертатися навколо Фабрегаса. Сеск не покине клуб», — заявив Суварсо.

Варто нагадати, що під керівництвом Фабрегаса Комо зумів посісти друге місце в Серії B минулого року, а вже цього сезону команда гідно виступила у вищому дивізіоні Італії, фінішувавши на десятому місці.

Раніше повідомлялося, що Комо не відпускає Фабрегаса в Інтер.