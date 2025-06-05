Комо не відпускає Фабрегаса до Інтера

Сеск Фабрегас не може офіційно стати головним тренером Інтера, незважаючи на досягнуту домовленість із міланським клубом. Про це повідомив журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб Комо, який наразі очолює іспанець, поки не надає згоду на його перехід. Керівництво бʼянкоблу наполягає на збереженні довгострокового проєкту з Фабрегасом і вважає, що наставник повинен залишитися.

Водночас усі деталі контракту між Інтером та 37-річним фахівцем вже узгоджені. Розвʼязання ситуації тепер залежить від того, чи зможе Фабрегас домовитися з керівництвом Комо про розірвання угоди. Рішення має бути ухвалене вже сьогодні, 5 червня. Міланський клуб готовий виплатити компенсацію за перехід тренера.

Нагадаємо, що попередній наставник Інтера Сімоне Індзагі залишив команду й очолив Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.