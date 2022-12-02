Офіційно. Груповий етап чемпіонату світу-2022 закінчено
Визначилися всі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
У кожному протистоянні є фаворит і андердог
02 грудня 23:59
Фото - AFP
Груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі завершено. Таким чином, сформувалися всі пари 1/8 фіналу турніру.
Матчі плей-оф стартують вже, 3 грудня.
ЧС-2022. 1/8 фіналу:
Нідерланди – США, 03.12
Аргентина – Австралія, 03.12
Англія – Сенегал, 04.12
Франція – Польща, 04.12
Японія – Хорватія, 05.12
Бразилія – Південна Корея, 05.12
Марокко – Іспанія, 06.12
Португалія – Швейцарія, 06.12
Нагадаємо, жодна збірна не набрала 9 очок на груповому етапі ЧС-2022.
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