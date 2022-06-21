Президент «Кривбаса»: «Вернидуб - ідеальний варіант для нас»

Криворізький клуб отримав нового головного тренера

Президент «Кривбаса» Костянтин Караманіц висловився про отримання Юрієм Вернидубом посади головного тренера криворізького клубу. Його слова наводитьофіційний сайт клубу.

«Ймовірно, в нинішній ситуації - це ідеальний варіант головного тренера у всіх сенсах. Його досвід - це саме те, що зараз необхідно «Крівбасу», а його громадянська позиція повністю сходиться з нашої. І хоча наша співпраця з Юрієм Миколайовичем, як з тренером, починається тільки сьогодні, наша взаємодія на фронті почалося майже з перших днів війни.

Так сталося, що він захищав країну саме на Криворізькому напрямку: напевно, це теж знаково. Я обіцяю, що і далі ми разом продовжимо допомагати ВСУ аж до нашої перемоги над російським агресором ».

Нагадаємо, «Кривбас» зробив неймовірно круте представлення Вернидуба в якості головного тренера клубу.