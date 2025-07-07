Сергій Стаднюк

Президент Металіста 1925 Володимир Носов розповів якими є стосунки з Шахтарем після того, як харків'яни перехопили захисника Іллю Крупського у «гірників», а також після невдалого підписання хавбека Єгора Назарини.

Ми поважаємо «Шахтар» як одну з найсильніших структур в українському футболі. Наші стосунки залишаються професійними й конструктивними. Історія з Крупським – це нормальний приклад конкуренції, у якій гравець сам обирає, куди рухатись далі. Ми вдячні, що він обрав саме наш клуб. Що стосується Назарини, ми дійсно проявляли інтерес, він був у нашому шортлисті, але до фінальної стадій переговорів ми не наблизилися. Це був звичайний робочий процес – не більше й не менше. Жодної напруги у стосунках між клубами ця ситуація не створила, – сказав Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com. Володимир Носов

Засновник та СЕО криптобіржі «WhiteBIT», Володимир Носов став президентом Металіста 1925 на початку вересня 2023 року. Тоді клуб був на межі припинення існування через відмову у фінансування попереднього спонсора. Однак у першому ж сезоні харків'яни вилетіли до Першої ліги. На повернення до УПЛ команді вистачило одного сезону.

Раніше Носов повідомив, що Металіст 1925 шукає новий номінально домашній стадіон для УПЛ після конфлікту з Лівим берегом.