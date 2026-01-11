Президент новачка УПЛ поставив на місце скандального журналіста
Солодаренко різко спростував інформацію джерела
близько 2 годин тому
Президент Кудрівки Роман Солодаренко прокоментував інформацію про начебто заборону для клубу на реєстрацію нових футболістів.
Як тільки відкриється трансферне вікно, як тільки зʼявиться можливість реєструвати футболістів - проблем з реєстрацією в Кудрівки взагалі ніяких не буде. Все, що там пишуть, розганяють - історія тільки для лайків.
Зараз велика кількість футболістів буде на перегляді у Туреччині, вже приєднуються, підʼїжджають туди хлопці. Будемо повідомляти про підписання нових футболістів, двох вже підписали. Кисіль з ЛНЗ та з Олександрії гравець, – повідомив Солодаренко в інтерв'ю ua.tribuna.com.
Раніше блогер Ігор Бурбас повідомив, що новачок УПЛ отримав трансферний бан за борги перед УАФ.