Президент Кудрівки Роман Солодаренко прокоментував інформацію про начебто заборону для клубу на реєстрацію нових футболістів.

Як тільки відкриється трансферне вікно, як тільки зʼявиться можливість реєструвати футболістів - проблем з реєстрацією в Кудрівки взагалі ніяких не буде. Все, що там пишуть, розганяють - історія тільки для лайків.

Зараз велика кількість футболістів буде на перегляді у Туреччині, вже приєднуються, підʼїжджають туди хлопці. Будемо повідомляти про підписання нових футболістів, двох вже підписали. Кисіль з ЛНЗ та з Олександрії гравець, – повідомив Солодаренко в інтерв'ю ua.tribuna.com.