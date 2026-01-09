Павло Василенко

Українська асоціація футболу застосувала до новачка УПЛ Кудрівки заборону на реєстрацію футболістів, повідомляє блогер Ігор Бурбас.

Причиною такого рішення стали фінансові заборгованості клубу перед УАФ, зокрема за послуги арбітражу та інші організаційні витрати.

Зазначається, що подібні прострочення з виплатами раніше мали й інші представники УПЛ. У випадку з Кудрівкою санкції мають тимчасовий характер.

Клуб зможе знову заявляти нових футболістів після повного погашення наявного боргу перед УАФ.

Зазначимо, що новачок УПЛ за підсумками 16 турів посідає проміжне 13-те місце в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 15 очок.

Нагадаємо, що команда Василя Баранова проведе перший матч після зимової паузи проти Зорі. Базовою датою є 21 лютого.