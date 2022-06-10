Президент Польського футбольного союзу: «Левандовські - посол українців у світі»

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша висловився про допомогу укранцам від поляків з початку війни.

- Це було не просто, але бувають випадки в житті, коли потрібно приймати такі рішення. Ми ризикували, але це повністю відповідає настроям нашого суспільства. Ми відчували, що це рішення від нас очікують не тільки вболівальники. Але це теж те, що ми повинні зробити.

Разом з декількома федераціями інших країн нам вдалося виробити спільну позицію, що ми не маємо наміру грати з Росією, навіть якщо вона виступить під іншим прапором і без гімну. ФІФА - це величезна організація з великими традиціями, де зустрічаються різні погляди. Але ми розуміли, що наша жорстка позиція змусить приймати подальші рішення щодо відсторонення Росії з футболу - як збірної, так і клубів.

- Андрій Шевченко говорив, що Роберт Левандовскі - один з тих спортсменів, хто найбільше підтримує Україну. Звідки у вашого зоряного футболіста така активна громадянська позиція?

- Роберт Левандовскі - кращий гравець світу, а разом з тим він прекрасно розуміє наших співвітчизників і знає, чим ми живемо кожен день. І це незважаючи на те, що він грає за кордоном в «Баварії».

Таким чином, Роберт представляє все наше суспільство не тільки на футбольному полі, де прославляє Польщу, а й бере на себе відповідальність бути послом українців в світі. Так само, як і поляки, які відразу з перших годин нападу на Україну стали допомагати нашим сусідам.