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Президент Польського футбольного союзу: «Ми стежимо за кар'єрою Шевченка, хотіли підписати з ним контракт»
Але український тренер поки знаходиться без роботи
12:09
Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша висловився про можливе призначення Андрія Шевченка на пост головного тренера збірної Польщі.
- Ви хотіли бачити Андрія Шевченка тренером збірної Польщі. Чи плануєте ще в майбутньому повернутися до його кандидатури?
- Чи не приховую, що це була одна з кандидатур, яку ми серйозно розглядали. Але в кінцевому рахунку через багатьох факторів справа до підписання контракту так і не дійшла.
Шевченко - легенда футболу, яку знають по всьому світу. Крім того, він амбітний і дуже перспективний тренер. Ми стежимо за його кар'єрою, але треба розуміти, щоб з ким домовитися і підписати контракт, повинні зійтися дуже багато факторов.
Раніше Кулеша заявив, що росія не повинна брати участь в міжнародних змаганнях, Поки рашистські війська стоять на території України.
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