Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:00
Разом до перемоги! Сергій Малишко
13:25
Бокс. Чемпіонат Європи. Чоловіки. Фінал. Єреван

Президент Польського футбольного союзу: «Ми стежимо за кар'єрою Шевченка, хотіли підписати з ним контракт»

Але український тренер поки знаходиться без роботи
Футбол Футбол в Європі
12:09
Президент Польського футбольного союзу: «Ми стежимо за кар'єрою Шевченка, хотіли підписати з ним контракт»

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша висловився про можливе призначення Андрія Шевченка на пост головного тренера збірної Польщі.

- Ви хотіли бачити Андрія Шевченка тренером збірної Польщі. Чи плануєте ще в майбутньому повернутися до його кандидатури?

- Чи не приховую, що це була одна з кандидатур, яку ми серйозно розглядали. Але в кінцевому рахунку через багатьох факторів справа до підписання контракту так і не дійшла.

Шевченко - легенда футболу, яку знають по всьому світу. Крім того, він амбітний і дуже перспективний тренер. Ми стежимо за його кар'єрою, але треба розуміти, щоб з ким домовитися і підписати контракт, повинні зійтися дуже багато факторов.

Раніше Кулеша заявив, що росія не повинна брати участь в міжнародних змаганнях, Поки рашистські війська стоять на території України.

Джерело: Tribuna Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Шевченко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Футбол Українські легіонери
09 червня 21:16
Шевченко: «Збірна Нідерландів готувалася до матчів Євро-2012 на базі в Високому. Кілька днів тому вона була зруйнована»
Шевченко: «Збірна Нідерландів готувалася до матчів Євро-2012 на базі в Високому. Кілька днів тому вона була зруйнована»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 червня 11:35
Світоліна стала другим послом благодійної платформи UNITED24
Світоліна стала другим послом благодійної платформи UNITED24
Теніс
08 червня 08:29
Шевченко відреагував на невихід збірної України на чемпіонат світу-2022
Шевченко відреагував на невихід збірної України на чемпіонат світу-2022
Футбол Збірна України
06 червня 07:51
Шевченко: «Я знаю, що наша збірна буде битися за перемогу. Ми з вами»
Шевченко: «Я знаю, що наша збірна буде битися за перемогу. Ми з вами»
Футбол Збірна України
05 червня 17:57
Шевченко: «Це було неймовірно, дуже важлива перемога»
Шевченко: «Це було неймовірно, дуже важлива перемога»
Футбол Збірна України
02 червня 08:58

Новини: Футбол

Офіційно. Екс-вратар «Динамо» перейшов до польського «Леха»
Офіційно. Екс-вратар «Динамо» перейшов до польського «Леха»
Українські легіонери
12:55
Президент Польського футбольного союзу: «Левандовські - посол українців у світі»
Президент Польського футбольного союзу: «Левандовські - посол українців у світі»
Футбол в Європі
12:27
Федецький: «Якби білоруси або москалі пішли на Волинь, їх різали б як свиней»
Федецький: «Якби білоруси або москалі пішли на Волинь, їх різали б як свиней»
Українська Прем'єр-ліга
12:19
Президент Польського футбольного союзу: «Ми стежимо за кар'єрою Шевченка, хотіли підписати з ним контракт»
Президент Польського футбольного союзу: «Ми стежимо за кар'єрою Шевченка, хотіли підписати з ним контракт»
Футбол в Європі
12:09
Мудрик відмовив «Ювентусу» і «Мілану» заради «Байєра»
Мудрик відмовив «Ювентусу» і «Мілану» заради «Байєра»
Українська Прем'єр-ліга
11:56
Президент Польського футбольного союзу: «Поки тривають бої на українській землі, будь-яке суперництво з командами з росії неприпустимо»
Президент Польського футбольного союзу: «Поки тривають бої на українській землі, будь-яке суперництво з командами з росії неприпустимо»
Футбол в Європі
10:59
Збірна України вирушила до Польщі на матч з Вірменією
Збірна України вирушила до Польщі на матч з Вірменією
Ліга націй UEFA
10:55
Став відомий розклад наступного сезону Ліги чемпіонів
Став відомий розклад наступного сезону Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
08:55
Ліга націй: У кривдниці збірної України 0 очок після трьох турів
Ліга націй: У кривдниці збірної України 0 очок після трьох турів
Ліга націй UEFA
08:34
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
Всі новини