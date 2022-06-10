Президент Польського футбольного союзу: «Ми стежимо за кар'єрою Шевченка, хотіли підписати з ним контракт»

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша висловився про можливе призначення Андрія Шевченка на пост головного тренера збірної Польщі.

- Чи не приховую, що це була одна з кандидатур, яку ми серйозно розглядали. Але в кінцевому рахунку через багатьох факторів справа до підписання контракту так і не дійшла.

Шевченко - легенда футболу, яку знають по всьому світу. Крім того, він амбітний і дуже перспективний тренер. Ми стежимо за його кар'єрою, але треба розуміти, щоб з ким домовитися і підписати контракт, повинні зійтися дуже багато факторов.