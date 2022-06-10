Президент Польського футбольного союзу: «Поки тривають бої на українській землі, будь-яке суперництво з командами з росії неприпустимо»

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша висловився про російську агресію в Україні.

- Ці рішення знаходяться в компетенції відповідних органів. Ми вважаємо, що в нинішній ситуації, коли триває російська агресія, тривають безперервні бої на українській землі і гинуть невинні люди, будь-який суперництво з командами з Росії неприпустимо.

- Ви зустрічалися з Андрієм Павелко. Які питання обговорювалися і як зараз УАФ співпрацює з PZPN (Польським футбольний союзом - прим.)?

- Так, недавно я зустрічався з президентом Павелко. Ми розмовляли по телефону вже в перші дні російської агресії, і я тоді заявив про всю можливу допомогу з нашого боку. Тепер ми постійно на зв'язку. Співпраця між поляками і українцями вийшло на такий високий рівень, що переважна більшість організацій контактують зі своїми колегами в Україні. Завдяки нашим тісним контактам ми допомагаємо тим, хто цього потребує, а також діємо на оперативному уровне.