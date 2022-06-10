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Збірна України вирушила до Польщі на матч з Вірменією

Уже завтра команда Петракова проведе другий поєдинок в Лізі націй
Футбол Ліга націй UEFA
10:55
Збірна України вирушила до Польщі на матч з Вірменією

Збірна України вилетіла з Ірландії в Польщу на матч з Вірменією, повідомляє прес-служба УАФ.

Останню тренування команда Олександра Петракова провела в Дубліні. Гравці, які брали участь в матчі з Ірландією (1:0), мали відновлювальні процедури.

У Лодзі 11-го червня збірна України прийме Вірменію, це другий матч Ліги націй для «синьо-жовтих».

Відзначимо, що польська бригада арбітрів обслужить матч Україна - Вірменія.

Петро Приходько
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Теги

збірна Вірменії (футбол)

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