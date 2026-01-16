Президент Полтави порівняв сенсацію з Динамо з перемогою в Лізі чемпіонів
Іващенко згадав, як його клуб зіпсував дебют Костюка на чолі киян
27 хвилин тому
Президент Полтави Сергій Іващенко підбив підсумки першої частини сезону.
Перед початком сезону завдання для команди ставилося одне – закріпитися в УПЛ. Можливо, нині ми не виконали це завдання, але ми дали можливість усім хлопцям, які виборювали путівку в еліту українського футболу, проявити себе. Як це вийшло – не мені говорити. Це найкраще показує результат першого кола. Гра з Кривбасом та Колосом і, звичайно, перемога над столичним Динамо – це найпозитивніші моменти першого кола.
Розчарувань було достатньо. Але, повторюся, ми дали всім можливість себе показати. Для багатьох футболістів перемога на стадіоні імені Лобановського над Динамо, мабуть, співмірна з тим, якби якийсь з українських топ-клубів здобув перемогу в Лізі чемпіонів. Ми спробували піти таким шляхом, щось виходило, щось ні. Тому потрібно вносити зміни та рухатися далі.
Гра з Динамо важлива, і ми змогли взяти три очки. Але хлопці отримали преміальні у звичному обсязі. Я їм сказав: залишитесь в УПЛ – отримаєте додаткові винагороди. З погляду турнірної боротьби для нас були важливіші наступні ігри – з Епіцентром та Рухом, оскільки ці команди розташовуються поруч у турнірній таблиці і є конкурентами у боротьбі за збереження прописки.
На жаль, мабуть, ейфорія від перемоги над Динамо перекрила ті моменти, коли треба було готуватися серйозніше до більш важливих ігор. Ми в них програли і втратили шість очок у матчах з прямими конкурентами за збереження місця в Прем’єр-лізі, – сказав Іващенко в інтерв'ю Sport Arena.
Раніше Полтава попрощалася з трьома гравцями, а трьом дала роботу в клубі.