Президент Полтави Сергій Іващенко підбив підсумки першої частини сезону.

Перед початком сезону завдання для команди ставилося одне – закріпитися в УПЛ. Можливо, нині ми не виконали це завдання, але ми дали можливість усім хлопцям, які виборювали путівку в еліту українського футболу, проявити себе. Як це вийшло – не мені говорити. Це найкраще показує результат першого кола. Гра з Кривбасом та Колосом і, звичайно, перемога над столичним Динамо – це найпозитивніші моменти першого кола.

Розчарувань було достатньо. Але, повторюся, ми дали всім можливість себе показати. Для багатьох футболістів перемога на стадіоні імені Лобановського над Динамо, мабуть, співмірна з тим, якби якийсь з українських топ-клубів здобув перемогу в Лізі чемпіонів. Ми спробували піти таким шляхом, щось виходило, щось ні. Тому потрібно вносити зміни та рухатися далі.

Гра з Динамо важлива, і ми змогли взяти три очки. Але хлопці отримали преміальні у звичному обсязі. Я їм сказав: залишитесь в УПЛ – отримаєте додаткові винагороди. З погляду турнірної боротьби для нас були важливіші наступні ігри – з Епіцентром та Рухом, оскільки ці команди розташовуються поруч у турнірній таблиці і є конкурентами у боротьбі за збереження прописки.

На жаль, мабуть, ейфорія від перемоги над Динамо перекрила ті моменти, коли треба було готуватися серйозніше до більш важливих ігор. Ми в них програли і втратили шість очок у матчах з прямими конкурентами за збереження місця в Прем’єр-лізі, – сказав Іващенко в інтерв'ю Sport Arena.