Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі підбив підсумки фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Челсі (0:4). Його слова наводить DAZN.

Вітаю Челсі, вони заслужили на перемогу. Ми можемо пишатися тим, що зробили в цьому сезоні. Ми хотіли виграти КЧС, але це складно.

Футболісти віддали всі сили, вони втомилися. Ми провели дуже хороший сезон, найкращий в історії клубу. Пишаємося гравцями та персоналом.

Ця поразка піде нам на користь у наступному сезоні. Ми повинні бути скромними. Ми були наймолодшою командою на турнірі.

Настав час відпустки, гравці зможуть відпочити. Ми дуже пишаємося цим сезоном, він був чудовий. Так, ми програли у фіналі, але я пишаюся командою, - сказав Аль-Хелаїфі.