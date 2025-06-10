Президент ПСЖ подякував Мбаппе, Мессі та Неймару
Нассер Аль-Хелаїфі: Це був важливий період для клубу, але ми провели чудовий сезон і без Кіліана
16 хвилин тому
Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі звернувся до колишніх зірок клубу — Кіліана Мбаппе, Ліонеля Мессі та Неймара, які свого часу формували легендарне атакувальне тріо.
Я хочу подякувати Кіліану. Хочу подякувати Мбаппе, Мессі, Неймару, Ібрагімовичу… Усім гравцям, адже це був важливий період для клубу. Ми провели відмінний сезон без Мбаппе, але я від усього серця бажаю йому всього найкращого в Реалі. Окрім тих матчів, коли він буде грати проти нас, – з усмішкою сказав Аль-Хелаїфі в ефірі телеканалу France 5.
У сезоні 2024/2025 ПСЖ виграв чотири титули: Лігу 1, Кубок Франції, Суперкубок Франції та Лігу чемпіонів — уперше в історії клубу.
Вже 15 червня о 22:00 ПСЖ зіграє з Атлетіко у першому турі Клубного чемпіонату світу.
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