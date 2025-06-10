Товариський матч. Середа, 11 червня, 00:00

Нова Зеландія - Україна, Pinnacle888 пропонує такі коефіцієнти

Це буде поєдинок за честь після неприємної поразки українців від Канади. В ніч на середу національна збірна України зіграє свій другий і останній матч турніру Canadian Shield‑2025 – проти збірної Нової Зеландії.

Це шанс реабілітуватися після невдалого старту – 2:4 проти Канади. В цій грі українці виглядали безсило, і тепер потрібна чітка відповідь на полі. Хотілося б, щоб гра демонструвала характер і мотивацію.

Нова Зеландія – невідомий суперник. На відміну від Канади, вона не має широковідомих зірок, окрім Кріса Вудата Тайлера Біндона. Та навіть такі менш відомі гравці можуть здивувати – і будь-яка недооцінка буде помилкою.

Турнірні перспективи: якщо Україна виграє, а Кот‑д’Івуар обіграє Канаду, всі учасники матимуть по 3 очки. Переможця визначатиме різниця голів. Проте головне зараз для України – це реабілітація, а не тріумф в турнірі.

Чемпіонат Європи U21. Четвер, 12 червня, 19:00

Україна - Данія, Pinnacle888 пропонує такі коефіцієнти

Півфіналісти минулого чемпіонату Європи U-21, збірна України, розпочне фінальну частину Євро-2025 у словацькому Пряшеві. Команда пробилася до фіналу, фінішувавши лише на одне очко позаду лідера відбіркової групи F – Англії, та вийшла на турнір як одна з трьох найкращих команд серед тих, що посіли другі місця. Це ще одне величезне досягнення для української молодіжки, яка до 2023 року брала участь у фінальній частині молодіжного Євро лише двічі.

І це попри зміну головного тренера після минулого розіграшу, а також неминучу зміну складу, притаманну юнацьким збірним. Україна не лише виграла перші вісім матчів відбору до цього турніру, але й нещодавно вразила ще більше, зігравши внічию з фаворитами – Португалією (3:3) та Італією (2:2), а також перемігши Іспанію (1:0) у товариському матчі на початку червня.

Вважається, що саме Україна та Данія поборються за друге місце у групі D, де фаворитом є збірна Нідерландів. Саме тому цей матч може виявитися ключовим у боротьбі за вихід до плей-оф. Данці повертаються на Євро після пропуску турніру 2023 року – тоді вони поступилися у стикових матчах по пенальті. Це була їхня перша невдача в кваліфікації з 2013 року.

Цього року Данія теж зіграла внічию з Італією (1:1), але наприкінці травня отримала неприємну новину: деякі ключові футболісти, зокрема основний нападник Міка Бірет, не були відпущені клубами для участі в турнірі. Проте саме оборона може стати головною зброєю данців – у трьох з чотирьох останніх відбіркових матчів вони перемогли всуху.

Клубний чемпіонат світу. Неділя, 15 червня, 22:00

ПСЖ (Париж, Франція) - Атлетіко (Мадрид, Іспанія), Pinnacle888 пропонує такі коефіцієнти

Європейські гранди розпочинають боротьбу за світову корону. В неділю на стадіоні «Роуз Боул» у Пасадені розпочнеться один з найочікуваніших поєдинків першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025. Парі Сен-Жермен та Атлетіко Мадрид зійдуться в очному протистоянні в рамках групи B.

Обидві команди пробилися на турнір за рейтингом, і справедливо перебувають серед головних претендентів на титул. І ПСЖ, і Атлетіко мають гучні єврокубкові імена, досвід виступів у вирішальних матчах Ліги чемпіонів та зіркові склади. Для обох ­– це шанс вперше у своїй історії виграти Клубний чемпіонат світу.

Це не перше очне протистояння команд за останній час. У листопаді минулого року Атлетіко вирвав драматичну перемогу над парижанами (2:1) у Лізі чемпіонів – тоді мадридці забили переможний гол у кінцівці зустрічі прямо на «Парк де Пренс». Парижани матимуть нагоду взяти реванш і закласти фундамент для першого місця в групі.

Французький гранд підходить до старту турніру в статусі чинного переможця Ліги чемпіонів. У фіналі команда Луїса Енріке впевнено розгромила Інтер – і цим лише підтвердила амбіції на світову корону. Щоправда, груповий етап єврокубків ПСЖ ледь не провалив – вийшовши у плей-оф в останній момент. Це свідчить, що команда не без вад, але нині – у топовій формі.