Президент Реал Фарми Микола Лиховидов розповів, що команда опинилася у вкрай складній кадровій ситуації після того, як із 1 вересня 2025 року чоловікам до 23 років дозволили виїжджати за кордон. За його словами, клуб фактично втратив близько 70% складу.

Як такої відпустки, повноцінної, то її у гравців Реал Фарма й не було. Так, ми провели два матчі на Зимовий Кубок Одещини, проти ДЮФК Чорноморця (2:2) та Аркадії (2:1), й варто сказати, що рівень змагання досить високий, як і колективів. Наприклад, є така команда То4ка, то в її складі є чотири гравці з досвідом гри в УПЛ. Хіба не солідно, як для регіонального змагання? В Пальмірі теж вистачає дуже якісних гравців, тому ігри з такими колективами є хорошою підготовкою до весняної частини сезону.

Щодо відсутності відпустки, то, розумієте, в нас така ситуація в команді, що більшість хлопців до Реал Фарма прийшли по ходу сезону, вони елементарно не награлися. Немає від чого відпочивати, вони хочуть грати. Влітку ми набрали команду, робили ставку на молодь, на футболістів до 25 років, максимум, але потім, з 1 вересня 2025 року, уряд нашої країни хлопцям до 23 років дозволили виїздити за межі України й 70 відсотків складу ми втратили – чкурнули хлопці до Європи. Ледь не щотижня ми втрачали по гравцю. Звідси й результати такі у Реал Фарма...

Ми зараз фактично створюємо нову команду. По завершенні першої частини сезону, в нас залишилося всього 12 футболістів. А про причини невдалих результатів, я вам вже сказав – неможливо давати результат, коли з команди ледь не щотижня хтось відходив з гравців, інколи провідних… У минулому сезоні в нас було дві перемоги, нині маємо дві нічиї. До речі, я в сезоні 2024/25 забив два голи, а в поточному жодного, то може в цьому й причина, – заявив Лиховидов в інтерв'ю «Українського футболу».