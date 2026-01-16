УАФ дозволила перенести матч Кубка України за участі команди, яка знищила клуб Рибалки та Гармаша
Суперники по чвертьфіналу не хочуть розривати підготовку до поновлення Першої ліги
Клуби Першої ліги Чернігів та Фенікс-Маріуполь офіційно звернулися до Української асоціації футболу з проханням змінити дату їхнього очного матчу в межах 1/4 фіналу Кубка України. Як повідомляє Sport.ua, обидві сторони просили перенести поєдинок на 17 березня, аби краще синхронізувати кубковий календар із підготовкою до весняної частини сезону та не ламати тренувальний цикл у період міжсезоння.
Логіка запиту була доволі зрозумілою: друга половина чемпіонату в Першій лізі стартує помітно пізніше, ніж у Прем’єр-лізі. Якщо для клубів УПЛ офіційні матчі після зимової паузи відновлюються раніше, то в Першій лізі рестарт запланований аж на 21 березня. У такій ситуації проведення кубкової гри на початку березня могло створити небажану «яму» в підготовчому процесі: команда виходить на пік форми під офіційний матч, а потім знову вимушено знижує навантаження або перебудовує план, чекаючи майже три тижні до старту чемпіонату. Саме цього Чернігів і Фенікс-Маріуполь прагнули уникнути, попросивши поставити кубкову зустріч ближче до моменту відновлення регулярних турів.
За словами спортивного директора Фенікса-Маріуполя Богдана Когута, УАФ пішла назустріч учасникам протистояння. У підсумку було ухвалено рішення, що матч 1/4 фіналу відбудеться 17 березня в Чернігові. Таким чином, обидві команди отримають можливість вибудувати більш рівний і цілісний графік підготовки та підійти до відновлення сезону без зайвих пауз і різких змін у навантаженнях.
Варто зазначити, що базові дати проведення поєдинків стадії 1/4 фіналу Кубка України були визначені на 3 – 5 березня. однак у цьому випадку календар скоригували з урахуванням специфіки Першої ліги та аргументів клубів.