Клуби Першої ліги Чернігів та Фенікс-Маріуполь офіційно звернулися до Української асоціації футболу з проханням змінити дату їхнього очного матчу в межах 1/4 фіналу Кубка України. Як повідомляє Sport.ua, обидві сторони просили перенести поєдинок на 17 березня, аби краще синхронізувати кубковий календар із підготовкою до весняної частини сезону та не ламати тренувальний цикл у період міжсезоння.

Логіка запиту була доволі зрозумілою: друга половина чемпіонату в Першій лізі стартує помітно пізніше, ніж у Прем’єр-лізі. Якщо для клубів УПЛ офіційні матчі після зимової паузи відновлюються раніше, то в Першій лізі рестарт запланований аж на 21 березня. У такій ситуації проведення кубкової гри на початку березня могло створити небажану «яму» в підготовчому процесі: команда виходить на пік форми під офіційний матч, а потім знову вимушено знижує навантаження або перебудовує план, чекаючи майже три тижні до старту чемпіонату. Саме цього Чернігів і Фенікс-Маріуполь прагнули уникнути, попросивши поставити кубкову зустріч ближче до моменту відновлення регулярних турів.

За словами спортивного директора Фенікса-Маріуполя Богдана Когута, УАФ пішла назустріч учасникам протистояння. У підсумку було ухвалено рішення, що матч 1/4 фіналу відбудеться 17 березня в Чернігові. Таким чином, обидві команди отримають можливість вибудувати більш рівний і цілісний графік підготовки та підійти до відновлення сезону без зайвих пауз і різких змін у навантаженнях.

Варто зазначити, що базові дати проведення поєдинків стадії 1/4 фіналу Кубка України були визначені на 3 – 5 березня. однак у цьому випадку календар скоригували з урахуванням специфіки Першої ліги та аргументів клубів.

