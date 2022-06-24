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Президент «Вереса»: «Історія олігархічного футболу в Україні закінчена»

Надеїн вважає, що народжується нова епоха
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:53
Президент «Вереса»: «Історія олігархічного футболу в Україні закінчена»

Президент «Вереса» Іван Надеін вважає, що в Україні тепер не буде олігархічного футболу.

«Я довго роздумував перед тим, як прийти в футбол. І ми знайшли модель народного клубу. Для мене футбол не іграшка, я не готовий витрачати на це мільйони доларів.

А зараз йде війна, і вже кожен власник клубу буде розуміти ефективність вкладених коштів. Я думаю, що історія олігархічного футболу в Україні закінчена.

Кожен клуб буде намагатися вийти на бізнес складову ».

Раніше стало відомо, що «Верес» хоче проводити свої домашні матчі в наступному сезоні на оновленому стадіоні в Рівному.

Джерело: sport.ua Петро Приходько
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Верес Іван Надеін

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