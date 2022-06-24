«Верес» покинуло одразу п'ять футболістів
Президент «Вереса»: «Історія олігархічного футболу в Україні закінчена»
Надеїн вважає, що народжується нова епоха
Президент «Вереса» Іван Надеін вважає, що в Україні тепер не буде олігархічного футболу.
«Я довго роздумував перед тим, як прийти в футбол. І ми знайшли модель народного клубу. Для мене футбол не іграшка, я не готовий витрачати на це мільйони доларів.
А зараз йде війна, і вже кожен власник клубу буде розуміти ефективність вкладених коштів. Я думаю, що історія олігархічного футболу в Україні закінчена.
Кожен клуб буде намагатися вийти на бізнес складову ».
Раніше стало відомо, що «Верес» хоче проводити свої домашні матчі в наступному сезоні на оновленому стадіоні в Рівному.
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