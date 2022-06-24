Президент «Вереса»: «Історія олігархічного футболу в Україні закінчена»

Президент «Вереса» Іван Надеін вважає, що в Україні тепер не буде олігархічного футболу.

А зараз йде війна, і вже кожен власник клубу буде розуміти ефективність вкладених коштів. Я думаю, що історія олігархічного футболу в Україні закінчена.

Кожен клуб буде намагатися вийти на бізнес складову ».