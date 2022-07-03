Став відомий бюджет «Вереса» на першу частину наступного сезону
Президент «Вереса»: «Сьогодні ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у нас»
Зате преміальні в рівненському клубі солідні
Президент «Вереса» Іван Надєїн розповів про зарплати в ровенському клубі.
«Сьогодні ми домовляємося з гравцями, що після закінчення воєнного стану ми сядемо, переглянемо з кожним контракти, підписані у воєнний час, і зможемо повернутися до інших умов. Ми розуміємо, що сьогодні ринок зарплат по чемпіонату в середньому вище, ніж у нас. Але я точно впевнений, що наша преміальна частина більше, ніж середня по УПЛ. Тому сподіваємося, що ця мотивація дозволить гравцям, у - перших, боротися за місце в основному складі, а далі вже битися на поле і перемагати ».
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