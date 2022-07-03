Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:45
Змішані єдинобортва. Combate Global 11
14:25
Змішані єдинобортва. Combate Global 11

Президент «Вереса»: «Сьогодні ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у нас»

Зате преміальні в рівненському клубі солідні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:41
Президент «Вереса»: «Сьогодні ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у нас»

Президент «Вереса» Іван Надєїн розповів про зарплати в ровенському клубі.

«Сьогодні ми домовляємося з гравцями, що після закінчення воєнного стану ми сядемо, переглянемо з кожним контракти, підписані у воєнний час, і зможемо повернутися до інших умов. Ми розуміємо, що сьогодні ринок зарплат по чемпіонату в середньому вище, ніж у нас. Але я точно впевнений, що наша преміальна частина більше, ніж середня по УПЛ. Тому сподіваємося, що ця мотивація дозволить гравцям, у - перших, боротися за місце в основному складі, а далі вже битися на поле і перемагати ».

Нагадаємо, новий сезон УПЛ планують почати в кінці серпня.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Верес Іван Надеін

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Став відомий бюджет «Вереса» на першу частину наступного сезону
Став відомий бюджет «Вереса» на першу частину наступного сезону
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 липня 14:16
«Верес» підписав українського захисника
«Верес» підписав українського захисника
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 червня 20:20
Один із перших літніх новачків УПЛ розповів, чим його зацікавив «Верес»
Один із перших літніх новачків УПЛ розповів, чим його зацікавив «Верес»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
27 червня 08:31
Екс-захисник «Руху» приєднався до «Вереса»
Екс-захисник «Руху» приєднався до «Вереса»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
26 червня 19:47
Президент «Вереса»: «Історія олігархічного футболу в Україні закінчена»
Президент «Вереса»: «Історія олігархічного футболу в Україні закінчена»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 червня 14:53
«Верес» покинуло одразу п'ять футболістів
«Верес» покинуло одразу п'ять футболістів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23 червня 15:34

Новини: Футбол

Президент «Вереса»: «Сьогодні ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у нас»
Президент «Вереса»: «Сьогодні ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у нас»
Українська Прем'єр-ліга
14:41
Левандовскі повідомив Хаві, що дуже хоче з ним попрацювати
Левандовскі повідомив Хаві, що дуже хоче з ним попрацювати
Футбол в Європі
14:01
Власники «Манчестер Сіті» придбають відомий італійський клуб
Власники «Манчестер Сіті» придбають відомий італійський клуб
Серія А
13:35
Модріч: «Я сумую за Рамосом»
Модріч: «Я сумую за Рамосом»
Прімера
13:16
Стали відомі подробиці контракту Скрипника з «Ворсклою»
Стали відомі подробиці контракту Скрипника з «Ворсклою»
Українська Прем'єр-ліга
13:00
Офіційно. «Кривбас» залишився практично без всіх гравців
Офіційно. «Кривбас» залишився практично без всіх гравців
Українська Прем'єр-ліга
12:52
«Металіст» – все? «Дніпро-1» запропонував Краснікову і Кучер посади в клубі
«Металіст» – все? «Дніпро-1» запропонував Краснікову і Кучер посади в клубі
Українська Прем'єр-ліга
12:36
Два екс-гравця збірної України зіграють в матчі легенд «Спартака» і «Зеніта»
Два екс-гравця збірної України зіграють в матчі легенд «Спартака» і «Зеніта»
У світі
11:54
Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Футбол в Європі
10:23
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
4
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини