УАФ вислало попередження Кудрівці через відсутність в останніх матчах на тренерській лаві фахівця з ліцензією PRO. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Є регламент, який передбачає, що у технічній зоні, на лаві, в будь-якій команді рівня УПЛ має бути людина з PRO-дипломом або людина, яка зарахована на наступний курс навчання на PRO-диплом. Наприклад, така ситуація з наставником Олександрії Кирилом Нестеренком.

У Кудрівці, знову ж таки, для прикладу, такою людиною мав бути Віталій Костишин. Бо у Василя Баранова поки що немає диплома PRO. Але на останніх матчах пана Костишина не було.

І Кудрівка отримала листа від УАФ з проханням привести кадрову ситуацію на лаві у відповідність до регламенту турніру. Зауваження отримано, прийнято і клуб зараз намагатиметься бути в цьому сенсі ідеальним.