Головний тренер Кудрівки Василь Баранов у ефірі УПЛ ТБ після перемоги у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Оболоні (1:0) повідомив про те, що захиснику Владиславу Шаповалу потрібно робити операцію, а також оцінив кадровий потенціал команди в нападі.

З Владом Шаповалом, скоріше за все, ми в цьому сезоні вже не зустрінемося, виявилося, що треба оперувати його. А на Андрія Тотовицького ми чекаємо, десь, можливо, в найближчі два тижні. Він уже пропустив два тижні, казали, що десь до місяця. Чекаємо, коли він вже приступить до тренування з командою, зараз він відновлюється з реабілітологом.

У нас зараз чотири нападники, між ними гарна конкуренція, вони дуже непогано тренуються, але вибір завжди за тренером. Коли ти граєш в одного нападника, може один з чотирьох зіграти. Зараз ми перейшли в останні 15 хвилин на два нападника – вийшли два нападники.