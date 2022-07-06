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Пробив дно. Екс-гравець «Арсеналу», «Ман Сіті» та «Реала» зізнався, що любить путіна

Адебайор захоплюється людськими якостями російського маніяка
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
20:59
Пробив дно. Екс-гравець «Арсеналу», «Ман Сіті» та «Реала» зізнався, що любить путіна

Екс-нападник лондонських «Арсеналу», «Тоттенхема», мадридського «Реалу» та «Манчестер Сіті» Еммануель Адебайор висловився про президента росії володимира путіна. Слова гравця приводить портал Sport24.

«Я люблю путіна як людину. Очевидно, він особистість з характером. Якщо він говорить «ні», значить, немає. Якщо «так», то так.

Найбільше мені в ньому подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує».

Нагадаємо, раніше в любові до путина зізнався колишній керівник Формули-1.

Карен Агабекян
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Володимир Путін

Коментарі 1

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6 липня 2022р. 21:29
У Ку- клукс-клан теж були особистості з характером.
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