Путінського гімнаста через острах санкцій не допустили до кубка росії
Пробив дно. Екс-гравець «Арсеналу», «Ман Сіті» та «Реала» зізнався, що любить путіна
Адебайор захоплюється людськими якостями російського маніяка
Екс-нападник лондонських «Арсеналу», «Тоттенхема», мадридського «Реалу» та «Манчестер Сіті» Еммануель Адебайор висловився про президента росії володимира путіна. Слова гравця приводить портал Sport24.
«Я люблю путіна як людину. Очевидно, він особистість з характером. Якщо він говорить «ні», значить, немає. Якщо «так», то так.
Найбільше мені в ньому подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує».
Нагадаємо, раніше в любові до путина зізнався колишній керівник Формули-1.