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«путін поводився чесно». Екклстоун доволі дивно відповів на критику через прихильність до російського тирана

91-річний бізнесмен продовжує гнути свою лінію
Автоспорт Формула-1
16:35
«путін поводився чесно». Екклстоун доволі дивно відповів на критику через прихильність до російського тирана
Фото: Sky Sports

Колишній бос Формули-1 Берні Екклстоун відповів на критику Льюїса Хемілтона через прихильність до володимира путіна. Бізнесмена цитує blick.ch:

Так, можливо я не достатньо чутливий і багато речей бачу інакше. Я ділюся думкою, бо у мене питають. Але я дотримуюся одного твердження: путін чесно поводився стосовно Формули-1. Такого не можна сказати про всіх організаторів Гран-прі.

Льюїс багато чого забув. Коли йому не дали бажаної зарплатні в Mercedes, я відразу заявив, що виплачу різницю. Бо Ф-1 потрібна людина з іншим кольором шкіри, китаєць та жінка.

Нагадаємо, що семиразовий чемпіон став третім на Гран-прі Великої Британії.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Берні Екклстоун Льюїс Хемілтон

Коментарі 1

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4 липня 2022р. 16:45
Ще одне кінчене мачо,Гітлер провів непогану Олімпіаду в Берліні 1936 року.
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