«Я готовий підставитися під кулю за першокласну людину путіна». Екклстоун вважає, що суттєве зусилля «коміка» Зеленського завершило би війну
«путін поводився чесно». Екклстоун доволі дивно відповів на критику через прихильність до російського тирана
91-річний бізнесмен продовжує гнути свою лінію
Фото: Sky Sports
Колишній бос Формули-1 Берні Екклстоун відповів на критику Льюїса Хемілтона через прихильність до володимира путіна. Бізнесмена цитує blick.ch:
Так, можливо я не достатньо чутливий і багато речей бачу інакше. Я ділюся думкою, бо у мене питають. Але я дотримуюся одного твердження: путін чесно поводився стосовно Формули-1. Такого не можна сказати про всіх організаторів Гран-прі.
Льюїс багато чого забув. Коли йому не дали бажаної зарплатні в Mercedes, я відразу заявив, що виплачу різницю. Бо Ф-1 потрібна людина з іншим кольором шкіри, китаєць та жінка.
Нагадаємо, що семиразовий чемпіон став третім на Гран-прі Великої Британії.
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