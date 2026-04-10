Сергій Разумовський

Полтавська Ворскла офіційно повідомила про повернення Володимира Чеснакова до клубної структури. Один із найвідоміших футболістів в історії полтавського клубу відтепер обійматиме посаду спортивного директора.

У Ворсклі назвали це рішення символічним, підкресливши, що «серце клубу знову на своєму місці». Чеснаков, який є справжньою легендою для полтавських уболівальників, без вагань прийняв пропозицію генерального директора клубу Максима Гаруса та розпочинає новий етап у своїй кар’єрі — вже в адміністративній ролі.

Для Ворскли це призначення має особливе значення, адже Чеснаков уособлює відданість клубу та його цінності. Усю свою професійну кар’єру він провів саме в Полтаві, захищаючи кольори Ворскли з 2007 по 2024 рік. За цей час він провів 416 матчів і забив 17 голів, ставши одним із рекордсменів клубу за кількістю зіграних поєдинків.

Одним із головних досягнень Чеснакова у футболці Ворскли стала перемога в Кубку України у 2009 році. Крім того, у його активі 25 матчів і два забиті м’ячі за молодіжну збірну України U-21.

До повернення у Ворсклу Володимир Чеснаков працював виконавчим директором Асоціації футболу Полтавщини. Тепер він знову долучається до рідного клубу, але вже в новому статусі, маючи змогу впливати на його розвиток не на полі, а за його межами.

