Сергій Разумовський

Полтава може провести свій наступний домашній матч УПЛ безпосередньо у Полтаві, а не в Кропивницькому, де команда раніше приймала суперників на стадіоні Зірка. Про це повідомив журналіст УПЛ ТБ Сергій Владиченко.

За наявною інформацією, команда вже перейшла на тренування на натуральному газоні та розпочала займатися у Полтаві. Раніше зробити це не дозволяли погодні умови, однак тепер ситуація змінилася, що відкриває можливість для повернення до рідного міста хоча б на матчі чемпіонату.

Йдеться про наступний домашній поєдинок Полтави, який запланований на 2 травня. У цій зустрічі команда Павла Матвійченка має зіграти проти Кривбаса. Наразі існує ймовірність, що саме цей матч відбудеться в Полтаві, якщо всі організаційні та технічні умови будуть виконані.

На цей момент Полтава посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, тому для команди будь-яка перевага, зокрема й фактор рідного поля, може мати важливе значення в боротьбі за покращення становища.

Раніше Полтава не змогла домовитися з Ворсклою, щодо проведення матчів на місцевому стадіоні ім. Бутовського. Але після проблем із законом почесного президента ворсклян Костянтина Жеваго клуб перебуває у скрутному фінансовому становищі.

Раніше Ворскла отримала новий трансферний бан від ФІФА.