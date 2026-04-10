Через проблеми Жеваго? Полтава може сенсаційно повернутися додому
Раніше Ворскла та СК Полтава не змогли поділити стадіон
близько 3 годин тому
Полтава може провести свій наступний домашній матч УПЛ безпосередньо у Полтаві, а не в Кропивницькому, де команда раніше приймала суперників на стадіоні Зірка. Про це повідомив журналіст УПЛ ТБ Сергій Владиченко.
За наявною інформацією, команда вже перейшла на тренування на натуральному газоні та розпочала займатися у Полтаві. Раніше зробити це не дозволяли погодні умови, однак тепер ситуація змінилася, що відкриває можливість для повернення до рідного міста хоча б на матчі чемпіонату.
Йдеться про наступний домашній поєдинок Полтави, який запланований на 2 травня. У цій зустрічі команда Павла Матвійченка має зіграти проти Кривбаса. Наразі існує ймовірність, що саме цей матч відбудеться в Полтаві, якщо всі організаційні та технічні умови будуть виконані.
На цей момент Полтава посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, тому для команди будь-яка перевага, зокрема й фактор рідного поля, може мати важливе значення в боротьбі за покращення становища.
Раніше Полтава не змогла домовитися з Ворсклою, щодо проведення матчів на місцевому стадіоні ім. Бутовського. Але після проблем із законом почесного президента ворсклян Костянтина Жеваго клуб перебуває у скрутному фінансовому становищі.
Раніше Ворскла отримала новий трансферний бан від ФІФА.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04