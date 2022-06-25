«Продовжуйте молитися за мир. З терористами». Маліновський увімкнув іронію для тих, до кого досі не дійшло

Гравець збірної України – про обстріл своєї рідної області

Півзахисник збірної України та італійської «Аталанти» Руслан Міліновський в себе у Twitter намагався за рахунок іронії достукатися до тих, хто й досі не зрозумів, що з росією і білоруссю немає сенсу домовлятися: «Цієї ночі з білорусі було запущено 24 ракети. Лише по Житомирській області. Продовжуйте молитися за мир. З терористами». Тим часом в «днр» продовжується примусова мобілізація.

Сергій Лук'яненко