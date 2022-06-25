Шедевральний постріл Малиновського визнаний голом сезону в «Аталанті»
«Продовжуйте молитися за мир. З терористами». Маліновський увімкнув іронію для тих, до кого досі не дійшло
Гравець збірної України – про обстріл своєї рідної області
16:55
Півзахисник збірної України та італійської «Аталанти» Руслан Міліновський в себе у Twitter намагався за рахунок іронії достукатися до тих, хто й досі не зрозумів, що з росією і білоруссю немає сенсу домовлятися:
«Цієї ночі з білорусі було запущено 24 ракети. Лише по Житомирській області.
Продовжуйте молитися за мир. З терористами».
Тим часом в «днр» продовжується примусова мобілізація.
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