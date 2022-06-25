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«Продовжуйте молитися за мир. З терористами». Маліновський увімкнув іронію для тих, до кого досі не дійшло

Гравець збірної України – про обстріл своєї рідної області
Футбол Українські легіонери
16:55
«Продовжуйте молитися за мир. З терористами». Маліновський увімкнув іронію для тих, до кого досі не дійшло

Півзахисник збірної України та італійської «Аталанти» Руслан Міліновський в себе у Twitter намагався за рахунок іронії достукатися до тих, хто й досі не зрозумів, що з росією і білоруссю немає сенсу домовлятися:

«Цієї ночі з білорусі було запущено 24 ракети. Лише по Житомирській області.

Продовжуйте молитися за мир. З терористами».

Тим часом в «днр» продовжується примусова мобілізація.

Сергій Лук'яненко
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Руслан Малиновський

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