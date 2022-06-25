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Влада «ДНР» продовжують насильницьку «мобілізацію» чоловіків в Донецьку

Військовий злочинець Денис Пушилін продовжує порушувати права людини
Інші
16:25
Влада «ДНР» продовжують насильницьку «мобілізацію» чоловіків в Донецьку

Влада невизнаного державного утворення «ДНР» продовжують насильницьку «мобілізацію» чоловічого населення в Донецьку. Про це повідомляє Telegram-канал «Типовий Донецьк».

Озброєні люди в формі на фото – представники так званої «Військової комендатури». Їх завдання полягає в тому, щоб «проводити» чоловіків до автобуса (мікроавтобуса), який відвезе їх до військкомату, а вже звідти призовників відправляють прямо на передову.



Нагадаємо, що «мобілізація» в «ДНР» і «ЛНР» розпочалася 19 лютого – за кілька днів до початку російського вторгнення в Україну. За словами ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна «Мобілізаційна кампанія» була припинена ще 28 лютого, але, судячи з фотографій вище, вона триває досі. Варто відзначити, що подібний примусовий «заклик» є грубим порушенням прав людини.

Колишній учасник фінансової піраміди «МММ» також заявив про відродження «справжнього» «Шахтаря», на що негайно відреагував колишній гравець «гірників».

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