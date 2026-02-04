Сергій Разумовський

Колумбійський вінгер Анхель Торрес яскраво заявив про себе в Кубку Туреччини, оформивши дубль за Еюпспор уже в першому таймі матчу третього раунду проти Генчлербірлігі. Два голи 25-річного легіонера дозволили його команді вирівняти ситуацію до перерви — суперники пішли відпочивати за рахунку 2:2. У другій половині зустрічі рахунок більше не змінювався, тож поєдинок завершився бойовою нічиєю.

Попри те, що Торрес зараз виступає в Туреччині, його контракт і надалі належить Динамо. До Еюпспора футболіст приєднався 15 січня — сторони домовилися про оренду до кінця поточного сезону. Для киян це шанс дати гравцеві регулярну практику, а для самого вінгера — можливість перезапустити кар’єру та повернути впевненість через результативні дії.

До кубкового матчу з Генчлербірлігі Торрес встиг зіграти за Еюпспор лише у двох поєдинках: сумарно провів на полі 31 хвилину і не відзначався голами чи асистами. Саме тому дубль 4 лютого став для нього важливим моментом — і з точки зору адаптації в новій команді, і як сигнал, що він поступово набирає форму та може бути корисним у більшому обсязі ігрового часу.

В Україну колумбієць переїхав у травні 2025 року на правах вільного агента. Однак у Динамо йому так і не вдалося стати стабільним гравцем старту. Цьому завадили часті травми, а також обмежена довіра з боку головного тренера Олександра Шовковського.

У підсумку ігрова практика Торреса в київському клубі була мінімальною. В УПЛ він провів лише один тайм у матчі проти Епіцентра, який завершився перемогою 4:1, а також зіграв десять хвилин у листопадовому поєдинку Ліги конференцій проти боснійського Зрінськи, де Динамо виграло 6:0.

Чинний контракт Анхеля Торреса з Динамо розрахований до червня 2028 року. Орієнтовна трансферна вартість футболіста, за даними Transfermarkt, становить 300 тисяч євро.

Кубок Туреччини, третій тур

Генчлербірлігі – Еюпспор 2:2

Голи: Варешанович, 12, Кемалоглу, 24 (пен.) – Торрес, 34, 44

Еюпспор набрав чотири очки у групі B і втратив майже всі шанси вийти до плей-оф. Український півзахисник команди Тарас Степаненко не потрапив навіть до заявки.