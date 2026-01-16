Динамо офіційно відправило легіонера в оренду
Анхель Торрес перейшов на правах оренди в Еюпспор
близько 1 години тому
Вінгер київського Динамо Анхель Торрес змінив клубну прописку та продовжить виступи у чемпіонаті Туреччини. Футболіст вже був офіційно представлений як гравець Еюпспора.
«Ласкаво просимо до Еюпспора, Анхель Торрес! Наш клуб підписав оренду з вінгером Анхелем Торресом з київського Динамо до кінця сезону. Ми вітаємо нашого новачка Анхеля Торреса та бажаємо йому успішного сезону в нашій фіолетово-жовтій футболці», – йдеться у зверненні турецького клубу.
Нинішнього сезону Торрес провів лише два матчі у складі киян, не відзначившись голами чи результативними передачами. За Еюпспор також грає колишній капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко.
