Сергій Разумовський

Київське Динамо яскраво завершило загальний етап Ліги конференцій. У Любліні в матчі шостого туру кияни впевнено переграли вірменський Ноа з рахунком 2:0. Перемогу біло-синім забезпечили голи Владислава Кабаєва та Матвія Пономаренка, які зняли питання щодо підсумку зустрічі й дозволили команді спокійно довести гру до фінального свистка.

Втім, без неприємних новин не обійшлося. Захисник Динамо Олександр Тимчик не зміг дограти матч через травму, отриману на самому початку поєдинку. 28-річний українець зазнав ушкодження вже на 5-й хвилині. Медики оперативно втрутилися й надали гравцеві допомогу, однак продовжити зустріч Тимчик не зміг: на 6-й хвилині він залишив поле, тримаючись за задню поверхню стегна, і більше на газон не повернувся.

Тренерському штабу довелося оперативно вносити корективи: на 8-й хвилині була проведена вимушена заміна, і замість Тимчика на поле вийшов Олександр Караваєв. Для самого Тимчика матч проти Ноа став 15-м у складі Динамо в сезоні-2025/26 – у цих поєдинках він результативними діями поки не відзначався. Характер травми і терміни відновлення наразі не розголошуються.

