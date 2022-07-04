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Проспект «Динамо» підписав трирічний контракт з «Олександрією»

Шулянский є вихованцем академії столичного клубу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:59
Проспект «Динамо» підписав трирічний контракт з «Олександрією»

Півзахисник київського «Динамо» Артем Шулянскій в статусі вільного агента підписав контракт з «Олександрією». Про це повідомила прес-служба клубу.

Контракт 21-річного футболіста розрахований на три роки.

Шулянский в складі «Динамо» в минулому сезоні провів 10 матчів в Юнацькій лізі UEFA і забив один м'яч.

Карен Агабекян
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Теги

Артем Шулянський Олександрія

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