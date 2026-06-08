Сергій Разумовський

Молодіжна збірна України провела другий товариський матч у межах червневого збору та зазнала розгромної поразки від команди Японії U-21. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь японської молодіжки.

Початок матчу склався для української команди вкрай невдало. Уже на першій хвилині Японія відкрила рахунок: Нвадіке скористався помилками в обороні суперника та вивів свою команду вперед. Такий швидкий пропущений м’яч помітно вплинув на перебіг гри.

Уже за кілька хвилин ситуація для команди Унаї Мельгоси стала ще складнішою. На восьмій хвилині українська оборона знову не впоралася з атакою японців. Умекі отримав простір для індивідуального проходу, обіграв двох опонентів і точно пробив по воротах, подвоївши перевагу Японії.

Після двох швидких голів японська збірна почувалася на полі значно впевненіше. Господарі контролювали темп гри, діяли агресивніше в єдиноборствах і краще використовували вільні зони. Українська молодіжка намагалася відповідати атаками, однак їй бракувало гостроти в завершальній фазі та злагодженості біля чужого штрафного майданчика.

У другому таймі Японія продовжила діяти організовано й не дозволила українцям повернутися у гру. На 61-й хвилині Нвадіке забив свій другий м’яч у матчі, оформив дубль і встановив остаточний рахунок зустрічі — 3:0. Після цього перевага японської команди стала розгромною, а шансів на порятунок у збірної України фактично не залишилося.

Команда мала труднощі як у захисті, так і в атаці, а емоційні епізоди не допомогли змінити перебіг поєдинку. Зокрема, Федор опинився в ситуації, після якої арбітр мав підстави показати йому червону картку, однак обмежився більш м’яким рішенням.

Ця поразка продовжила невдалу серію молодіжної збірної України. В останніх восьми матчах команда здобула лише одну перемогу — у березні над Угорщиною з рахунком 2:1. За цей період українці п’ять разів програли та ще двічі зіграли внічию.

Контрольний матч

Японія U-21 – Україна U-21 3:0

Голи: Нвадіке, 1, 61, Умекі, 8

Україна: Крапивцов, Крупський, Кисіль (Холод, 41), Захарченко, Коробов (Корнійчук, 65), Федор (Шевченко, 80), Кревсун (Варфоломєєв, 46), Пастух, Маткевич (Сидун, 46), Царенко, Пищур.

Японія (стартовий склад): Пізано, Учебріан, Цучія, Йокояма, Косугі, Нагано, Огуру, Сімамото, Умекі, Фуруя, Ісіватарі.

Відео: MEGOGO

У першому товариському матчі червневого збору команда Унаї Мельгоси також поступилася. Тоді українська молодіжка програла США з рахунком 1:3.