Сергій Разумовський

Молодіжна збірна України зазнала поразки від США у першому червневому товариському матчі. Команда Унаї Мельгоси поступилася американцям з рахунком 1:3.

Головний тренер української молодіжки використав експериментальний склад. З гравців, яких можна вважати стабільно основними, у старті були хіба що Крупський та Кревсун.

Попри це, саме Україна відкрила рахунок у матчі. На 19-й хвилині відзначився вінгер збірної України U-21 Артем Гусол. Для 20-річного півзахисника цей гол став дебютним у складі молодіжної національної команди. Загалом Гусол проводив свій шостий матч за Україну U-21.

Втім, перевага синьо-жовтих протрималася недовго. Збірна США U-21 ще до перерви не лише зрівняла рахунок, а й вийшла вперед. На 28-й хвилині забив Бреннан, а на 43-й Даунс зробив рахунок 2:1 на користь американців.

Після перерви США збільшили перевагу. На 57-й хвилині третій м’яч у ворота України забив Кемпбелл. Мельгоса спробував вплинути на гру замінами та випустив лідерів команди, однак це не допомогло синьо-жовтим змінити хід поєдинку.

Другий товариський матч у межах червневого збору молодіжна збірна України проведе 8 червня проти Японії. Початок зустрічі — о 16:00 за київським часом.

Товариський матч (U-21)

Україна – США 1:3

Голи: Гусол, 19 – Бреннан, 28, Даунс, 43, Кемпбелл, 57

Україна (перший тайм): Попович, Корнійчук, Вілівальд, Холод, Крупський, Варфоломєєв, Кревсун, Шевченко, Видиш, Гусол, Сидун.

Україна (другий тайм): Попович, Коробов, Кисіль, Гусєв, Маткевич, Тутєров, Царенко, Захарченко, Пастух, Федор, Пищур.

США (стартовий склад): Фері, Бейкер-Вайтінг, Норріс, Крейг, Райнес, Кемпбелл, Даунс, Хаброун, Бреннан, Міллер, Хопкінс. Тренер: Расселл Пейн.