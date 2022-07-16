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Проситься в «Шахтар»? Швед забив прямим ударом з кутового в матчі проти «Вольфсбурга»

В день свого народження українець також здійснив асист
Футбол Українські легіонери
20:18
Проситься в «Шахтар»? Швед забив прямим ударом з кутового в матчі проти «Вольфсбурга»

Український вінгер бельгійського «Мехелена» Мар’ян Швед відзначився двома результативними діями в товариській грі з «Вольфсбургом».

Спочатку в день свого 25-го дня народження Швед забив прямим ударом з кутового, а потім здійснив асист. Щоправда, його команда все одно поступилася – 3:4.

Відео голу:

Раніше повідомлялося про те, що Шведом цікавиться «Шахтар».

Сергій Лук'яненко
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Мар'ян Швед

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