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Проситься в «Шахтар»? Швед забив прямим ударом з кутового в матчі проти «Вольфсбурга»
В день свого народження українець також здійснив асист
20:18
Український вінгер бельгійського «Мехелена» Мар’ян Швед відзначився двома результативними діями в товариській грі з «Вольфсбургом».
Спочатку в день свого 25-го дня народження Швед забив прямим ударом з кутового, а потім здійснив асист. Щоправда, його команда все одно поступилася – 3:4.
Відео голу:
Раніше повідомлялося про те, що Шведом цікавиться «Шахтар».
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