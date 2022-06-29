«Шахтар» хоче підписати українця, у якого не вдалося заграти в Європі

У донеччан майже не залишилося вінгерів

Донецький «Шахтар» хоче оформити перехід українського вінгера «Мехелена» Мар’яна Шведа.

В гравці зацікавлений особисто новий тренер гірників Ігор Йовічевіч. Щоправда, про співпрацю хорвата з «Шахтарем» поки й досі офіційно не оголошено.

Повідомляється, що він бажав бачити Шведа ще в «Дніпрі-1», однак тоді «Мехелен» не захотів відпускати його в оренду з правом викупу і просив 2 мільйони євро за трансфер.

Зважаючи на статистику Шведа в минулому сезоні, цілком імовірно, що бельгійці підуть на поступки.

«Шахтар» потребує цього трансферу, зважаючи на те, що через відхід легіонерів у їхньому складі залишився лише один вінгер – Михайло Мудрик, котрий також може покинути команду.