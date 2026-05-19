Протеже Реброва втратить роботу в системі збірних України
Молодіжка отримає нового тренера
17 хвилин тому
Унаї Мельгоса / Фото - УАФ
Головний трненер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса залишить свою посаду, повідомляє «ТаТоТаке».
Контракт іспанського фахівця продовжено не буде.
Джерело стверджує, що новим тренером команди U-21 має стати Дмитро Михайленко, отримавши підвищення в системі збірних.
Мельгоса працює з молодіжкою з 2023 року. Під його керівництвом синьо-жовті кваліфікувались на фінальний турнір Євро-2025.
