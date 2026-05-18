Сергій Разумовський

Після офіційного призначення Андреа Мальдери головним тренером збірної України продовжується формування його тренерського штабу. За інформацією «ТаТоТаке», у понеділок після пресконференції в Будинку футболу італійський фахівець разом із представниками УАФ визначився ще з двома спеціалістами, які працюватимуть із національною командою під час найближчого збору.

Повідомляється, що за підготовку воротарів відповідатиме Рустам Худжамов. Колишній голкіпер вже має досвід роботи у тренерському штабі збірної України, адже виконував аналогічні обов’язки за часів Сергія Реброва. Худжамов добре знайомий із багатьма футболістами національної команди, а також має значний авторитет серед українських воротарів.

Окрім цього, до штабу Мальдери приєднається фахівець із фізичної підготовки Іван Баштовий. 38-річний тренер раніше працював у структурі Шахтаря, а також входив до штабу Андрія Шевченка у збірній України.

Наразі йдеться про роботу фахівців на першому зборі після призначення нового головного тренера. Водночас остаточне рішення щодо постійного складу тренерського штабу Андреа Мальдера планує ухвалити вже після завершення найближчого збору збірної України.

