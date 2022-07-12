Проти «Динамо» зіграє гравець, що втік із «Шахтаря»

Бразилець скористався сумнівним правилом FIFA

Тете / Фото - ФК Шахтар

Французький «Ліон» проведе два благодійних матчі з «Динамо» 12 липня. Перший почнеться о 19:00 за Києву, другий – о 21:50.

«Олімпік» опублікував заявку з 33 футболістів на дані ігри. До неї увійшов і орендований з «Шахтаря» вінгер Тете.

Un groupe de Lyonnais pour la double confrontation face au @DynamoKyiv, Ce mardi !#OLDYN pic.twitter.com/bVWEdS4oiQ — Olympique Lyonnais ( @ OL ) July 11, 2022

Нагадаємо, Тете скористався правилом FIFA, призупинивши контракт з «Шахтарем» на один рік. Таким чином, він залишився в оренді «Ліону».