Сергій Разумовський

На стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у середу, 3 грудня, відбулася траурна церемонія прощання з одним із найвидатніших футболістів в історії київського клубу – Володимиром Мунтяном. Про це повідомила пресслужба клубу.

Провести Володимира Федоровича в останню путь разом із родиною та близькими прийшли ветерани й чинні гравці Динамо, керівництво клубу та відомі футбольні функціонери. Серед присутніх були президент Динамо Ігор Суркіс, Григорій Суркіс, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко, генеральний директор киян Дмитро Бріф, заступник генерального директора Максим Радуцький, інші працівники клубу. Віддати шану легендарному динамівцю також прийшли зірки минулих років – Леонід Буряк, Олександр Заваров, Олег Кузнецов, Володимир Безсонов. У церемонії брали участь і футболісти нинішнього складу киян.

Після того, як рідні, друзі, колеги та численні вболівальники попрощалися з Володимиром Мунтяном, траурний кортеж здійснив коло пошани навколо стадіону Динамо імені Валерія Лобановського. Далі процесія попрямувала до центральної алеї Байкового кладовища, де прощання з видатним футболістом і тренером продовжилося.

Володимир Мунтян помер 1 грудня на 80-му році життя після тривалої хвороби. Упродовж ігрової кар’єри він виступав за Динамо з 1965 до 1978 року. За цей час півзахисник провів 371 матч, забив 70 голів і зробив 36 результативних передач. Разом із київським клубом Мунтян сім разів вигравав чемпіонат СРСР, двічі здобував Кубок СРСР, а також завоював два престижні європейські трофеї – Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА.