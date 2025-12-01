Динамо на клубних ресурсах сповістило, що 1 грудня пішов із життя легендарний гравець біло-синіх Володимир Мунтян після тривалої хвороби.

Президент клубу Ігор Суркіс відреагував на втрату в динамівській родині. У вересні цього року Мунтян відсвяткував 79-й день народження.

З глибоким сумом і важким серцем сприйняв звістку про відхід із життя легенди нашого клубу Володимира Мунтяна. Володимир Федорович усе своє життя присвятив футболу та нашому Динамо, залишивши по собі незабутній слід у серцях уболівальників, колег та молодих футболістів. Його майстерність на полі, відданість команді та безмежна любов до гри надихали не одне покоління. Володимир Федорович не лише здобував перемоги, але й виховував нових чемпіонів, передаючи свій досвід, мудрість та жагу до перемог. Він завжди залишався прикладом порядності, людяності та справжньої відданості клубу. Вічна пам’ять, Володимире Федоровичу, - заявив президент Динамо.

У складі Динамо Володимир Федорович 7 разів ставав чемпіоном СРСР, двічі завоював національний Кубок, також став володарем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА в 1975 році.

Після завершення кар'єри гравця Володимир Федорович тренував українські та закордонні футбольні клуби. Під його керівництвом збірна Гвінеї пробилася у фінальну частину Кубка Африки 1998 року.

