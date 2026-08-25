Сергій Разумовський

Манчестер Сіті завершив трансфер опорного півзахисника Лілля Аюба Буадді. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

🩵🇲🇦 Ayyoub Bouaddi completed his medical at Manchester City and joins the club on €95m plus €5m deal from Lille.



All documents have been signed by the clubs. pic.twitter.com/yHYz5oMlX7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026

За інформацією джерела, 18-річний марокканський футболіст уже пройшов медичний огляд. Клуби також підписали всі необхідні документи, тож перехід гравця до англійської команди фактично завершено.

Базова сума трансферу становитиме 95 мільйонів євро. Ще п’ять мільйонів євро Лілль може отримати у вигляді бонусів, передбачених угодою. Таким чином, загальна вартість переходу Буадді потенційно може сягнути 100 мільйонів євро.

Аюб є вихованцем Лілля та пройшов усі основні етапи підготовки в системі французького клубу. Дебютував за першу команду ще в сезоні-2023/24, коли йому було лише 16 років.

Попри юний вік, Буадді поступово став важливим футболістом Лілля. Півзахисник вирізняється впевненою грою в центрі поля, дисциплінованістю, умінням вести боротьбу та ефективно діяти під час відбору м’яча. У сезоні-2025/26 марокканець провів 42 матчі в усіх турнірах і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, збірна Марокко з Буадді у складі дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, де її зупинила лише зіркова Франція.